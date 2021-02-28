وفاة عبدالعزيز الدريويش.. أول مواطن تولى قيادة وتسيير قطار بالمملكة بعد الأمريكان

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توفي المواطن عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش، عن عمر يناهز 96 عاماً، وهو أول سائق سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار “الدمام- الهفوف- الرياض”، وجرت تأدية الصلاة على الفقيد في مقبرة العزيزية بمحافظة الزلفي.

ولقد كان عبد العزيز بن إبراهيم الدريويش أول مواطن سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار ” الدمام- الهفوف- الرياض” لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن كانت هذه المهمة قاصرة على الأمريكان خلال الفترة من عام 1371هـ وحتى عام 1373هـ.

يذكر أن فكرة إنشاء سكة الحديد بالسعودية قد انطلقت اواسط الستينات الهجرية، وكانت الحاجة لإنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج لنقل البضائع بالقطارات إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو)

ولأهمية المشروع عرض الأمر على الملك عبد العزيز، يرحمه الله، فأمر بتنفيذ المشروع ليصل إلى العاصمة الرياض، وتم بالفعل البدء في تنفـيذ المشروع 21 أكتوبر 1947، وفي 30 أكتوبر 1951 أقيم احتفال رسمي بافتـتـاح الخط في الرياض بحضور الملك عبد العزيز.