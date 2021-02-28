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الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتعادل مع مضيفه فيرونا ولاتسيو يخسر مواجهة بولونيا

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الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتعادل مع مضيفه فيرونا ولاتسيو يخسر مواجهة بولونيا

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتعادل مع مضيفه فيرونا ولاتسيو يخسر مواجهة بولونيا
http://almnatiq.net/?p=955513
المناطق - الرياض

تعادل يوفنتوس أمام مضيفه فيرونا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه في الدقيقة (49)، معززًا صدارته لترتيب الهدافين بـ 19 هدف، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب التشيكي أنتونين باراك عند الدقيقة (77).
وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي يستضيف جنوى اليوم، وبفارق ثلاث نقاط عن ميلان الذي يحل اليوم ضيفًا على روما الرابع بـ (44) نقطة في قمة المرحلة.
وفي المباراة الثانية خسر لاتسيو أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 0 – 2 في ذات الجولة.
سجل لبولونيا السنغالي إبراهيما مبايي عند الدقيقة (19)، وأضاف زميله نيكولا سانسوني الهدف الثاني في الدقيقة (64).
وبهذه النتيجة رفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتالانتا الخامس الذي يحل ضيفًا على فريق سبمدوريا اليوم.

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