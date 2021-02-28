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الدوري السعودي: تأجيل مباراة ضمك والشباب 24 ساعة لظروف الطيران

الدوري السعودي: تأجيل مباراة ضمك والشباب 24 ساعة لظروف الطيران
http://almnatiq.net/?p=955523
المناطق - الرياض

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي ضمك والشباب ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقرراً لها أن تقام اليوم، بسبب ظروف الطيران لمدة 24 ساعة.
واعتمدت اللجنة غدًا الإثنين موعداً لإقامة المواجهة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة 4:05 عصرًا.
يُذكر أن فريق الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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