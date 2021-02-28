إغلاق 279 منشأة خالفت تدابير كورونا في جدة

المناطق - واس

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين, 279 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي, للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.