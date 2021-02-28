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جوازات الجوف تشارك دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني 60

جوازات الجوف تشارك دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني 60
http://almnatiq.net/?p=955530
المناطق - الجوف

شاركت جوازات منطقة الجوف من خلال إداراتها بجوازات منفذ الحديثة وجوازات مطار الجوف، باحتفالات اليوم الوطني “60” لدولة الكويت الشقيقة والذي يصادف 25فبراير 2021م ،حيث احتفل منسوبي الجوازات مع المسافرين بالمطار من خلال توزيع الورود والهدايا ، وتوشحت صالات الجوازات بألوان العلم السعودي والكويتي ووضع لوحات ترحيبية للاحتفال بهذه المناسبة,كما شارك منسوبي جوازات منفذ الحديثة باحتفال اليوم الوطني الكويتي وذلك بتقديم باقات الورود والحلوى وإعلام البلدين على المسافرين .

وأوضح مدير إدارة جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبد الله العشيوان،أن ذلك يأتي في ظل توجيه القيادة الرشيدة التي تؤكد على المشاركة في المناسبات الوطنية لدول الخليج في المطارات الدولية والإقليمية والمنافذ بما يعكس مدى التلاحم بين الاشقاء الخليجين واليوم نشارك دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً احتفالها باليوم الوطني “60”، متمنيا لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار .

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