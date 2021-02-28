أمانة الرياض تتقدم في مؤشرات أداء عام 2020 بنسبة 217 %

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حققت أمانة منطقة الرياض تقدماً في عدد من المؤشرات الرئيسية خلال عام 2020 م ، بنسب تراوحت ما بين 217 % – 162 % مقارنة بعام 2019 م ، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي المحددة في رؤية المملكة 2030.



وارتفع مؤشر إزالة المركبات المهملة والتالفة بنسبة 162 % ، خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بعد أن رفعت الأمانة 26,018 مركبة، فيما حقق مؤشر إزالة التعديات والعشوائيات غير النظامية ارتفاعًا بنسبة 212 % عقب تنظيف 8,909,00 أمتار مربعة من التعديات على الأراضي الحكومية والخاصة، وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر الجولات الرقابية على البيع الجائل المخالفة للأنظمة 217 % بتنفيذ مراقبي الأمانة 18,646 جولة رقابية خلال عام 2020.



وارتفعت نسبة مؤشر إصدار رخص عربات الأطعمة إلى 214 % مقارنة بعام 2019 بإصدار 236 رخصة إلكترونيًا، وحقق مؤشر ضبط العمالة غير النظامية ارتفاعًا بنسبة 185 % بعد أن ضُبط 5,042 عاملاً مخالفًا.

ورفعت أمانة الرياض خلال عام 2020 م ، 4,613,140 مترًا مكعبًا من الأنقاض ومخلفات البناء، وأعادت سفلتة الطرق بمساحة 12,166,843 مترًا مربعًا، وفيما بلغ إجمالي المساحات المزروعة 8,834,931 مترًا مربعًا، شاملة زراعة 17,723 شجرة.



ونفذت الأمانة خلال العام الماضي 841,322 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وأزالت 1,010,437 لوحة وملصقًا إعلانيًا مخالفًا، إضافة إلى رفع 64 ألف صبة خرسانية عشوائية، وضبط 564 شاحنة خالفت الأنظمة بتفريغ شحناتها بطريقة عشوائية.



وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرار أعمالها التطويرية للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وإطلاقها للعديد من المبادرات النوعية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق تطلعات السكّان، وتعزيز فرص تنافسية المدينة على المستوى الدولي.