“البيئة” تكثف جهودها استعدادًا لمواجهة الموسم الربيعي للجراد الصحراوي

المناطق - الرياض

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنها مستعدة لمواجهة الموسم الربيعي لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الفترة من مارس إلى يوليو2021، بـ133 سيارة مكافحة.

وبينت الوزارة أنها تهدف إلى مواجهة الموسم الربيعي في المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية، وذلك عن طريق تجهيز حملة متكاملة للتوقعات والاستكشاف والمكافحة، وتوزيع الإمكانات والجهود حسب الحاجة، حيث تعمل على الحد من تكاثر الجراد الصحراوي وعدم تضرر المحاصيل والحد من الهجرة نحو مواسم الصيف.

وأبرزت أن التقارير تشير إلى وجود ظروف بيئية جيدة في مساحات كبيرة متزامنة مع غزو للأسراب، ووجود الانسلاخات ومجاميع الحوريات بالمدينة وتبوك وشمال مكة، إضافة إلى بدء ظهور الدبا في الرياض والتزاوج حالياً في القصيم.