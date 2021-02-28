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وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة

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وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة

وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=955553
المناطق - الرياض

أعرب وزير النقل، صالح الجاسر، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش، الذي توفي عن عمر يناهز 96 عاماً.

وأشاد الجاسر بدور الفقيد الريادي، حيث يعتبر أول سائق سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار “الدمام- الهفوف- الرياض”، سائلًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يُشار إلى أن الدريويش هو أول سائق سعودي لقطار “الريل” لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن كانت هذه المهمة مقصورة على الأمريكان خلال الفترة من عام 1371هـ وحتى عام 1373هـ.

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