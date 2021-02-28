احدث الأخبار

“العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”
منوعات
 أمير حائل يتفقد مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى
أبرز المواد
 وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة
أبرز المواد
 “البيئة” تكثف جهودها استعدادًا لمواجهة الموسم الربيعي للجراد الصحراوي
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 أمانة الرياض تتقدم في مؤشرات أداء عام 2020 بنسبة 217 %
أبرز المواد
 جوازات الجوف تشارك دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني 60
منطقة الجوف
 إغلاق 279 منشأة خالفت تدابير كورونا في جدة
أبرز المواد
 الدوري السعودي: تأجيل مباراة ضمك والشباب 24 ساعة لظروف الطيران
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يعقد برنامجًا لتأهيل قيادات الصف الثاني من شاغلات الوظائف الإدارية
منطقة القصيم
 أمانة القصيم تغلق (13) منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة القصيم
 بلدية خميس مشيط: تنفذ 989 جولة رقابية ومصادرة وإتلاف كميات كبيره لمواد غذائية غير صالحة للإستهلاك
منطقة عسير
“العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”

“العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”

منوعات
أمير حائل يتفقد مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

أمير حائل يتفقد مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

أبرز المواد
وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة

وزير النقل يعزي في وفاة “الدريويش” أول سائق قطار سعودي بالمملكة

أبرز المواد
“البيئة” تكثف جهودها استعدادًا لمواجهة الموسم الربيعي للجراد الصحراوي

“البيئة” تكثف جهودها استعدادًا لمواجهة الموسم الربيعي للجراد الصحراوي

أبرز المواد

“العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”

“العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”
http://almnatiq.net/?p=955556
المناطق - الرياض

دشنت وزارة العدل اليوم خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة.

وبينت الوزارة أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيسي “يحدد بحسب نوع الجهة”، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في البوابة عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتشمل الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على طلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وأفادت الوزارة بأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آلياً بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى “شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهيلة وغيرها”، باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آلياً، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبينت أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقاً تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

روابط ذات صلة

جوازات الجوف تشارك دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني 60

جوازات الجوف تشارك دولة الكويت الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني 60
هذه العلامات الأكثر شيوعًا لأعراض السكري النوع 2.. عادة ما تظهر معًا

هذه العلامات الأكثر شيوعًا لأعراض السكري النوع 2.. عادة ما تظهر معًا
النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه

النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*