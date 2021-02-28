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أمير حائل يتفقد مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

أمير حائل يتفقد مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى
http://almnatiq.net/?p=955557

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مركز لقاح كورونا “كوفيد 19” في كلية البنات يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري, ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي المهندس عبدالله الرخيص والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي.

واطلع سموه على التجهيزات الطبية والفنية للمركز وآلية استقبال المستفيدين والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، منذ تسجيلهم في تطبيق صحتي وحتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

إثر ذلك تلقى سمو أمير منطقة حائل الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19), كما تلقى الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد الجرعة الأولى من اللقاح.

ونوه سموه في تصريح صحفي بما توليه حكومة المملكة من دعم واهتمام بصحة المواطنين والمقيمين خلال الجائحة وتقديم الخدمات الطبية المجانية اللازمة للجميع على حد سواء وكذلك توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا, مشيداً بما وجده من خدمات طبية متميزة في المركز وفي جميع المراكز الطبية المماثلة في مناطق المملكة بدعم من القيادة ومتابعة وحرص من معالي وزير الصحة ووكلاء الوزارة والقائمين على الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة, حاثاً الجميع على استمرار الحفاظ على الإجراءات الإحترازية اللازمة والتعاون في ذلك وعدم التهاون والاقبال على أخذ اللقاح حرصاً على سلامتهم.

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