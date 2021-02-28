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إغلاق منتجع سكني وترفيهي في الطائف خالف الإجراءات الوقائية

إغلاق منتجع سكني وترفيهي في الطائف خالف الإجراءات الوقائية

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إغلاق منتجع سكني وترفيهي في الطائف خالف الإجراءات الوقائية

إغلاق منتجع سكني وترفيهي في الطائف خالف الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=955564
المناطق - الطائف

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية في محافظة الطائف، منتجعاً سكنياً وترفيهياً؛ ذلك خلال الجولات الرقابية المسائية لمتابعة الأنشطة التجارية بعد التأكّد من عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الجولات الرقابية قد غطت أكثر من 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطاً مخالفاً.

وأوضحت أمانة الطائف، أن المنتجع المغلق تهاون في تطبيق الإجراءات؛ ما أدى إلى التعامل الفوري وإغلاقه احترازياً؛ حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه المخالفات.

وضبطت الفرق الميدانية مخالفات أخرى خلال جولاتها شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية.

كما خُصصت حملات ميدانية على صالونات الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية بها، وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، واستخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.

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