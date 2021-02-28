أمير جازان يطلع على برامج مكتب الرؤية بإمارة المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، على البرامج والخدمات التي يقدمها مكتب الرؤية بالإمارة.



واستمع لشرح مفصل من مدير المكتب سمير الحكمي، عن الأعمال والخدمات والجهود المقدمة ومنها برنامج النضج المؤسسي الذي ينفذه المكتب سعيًا لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الإستراتيجية وبرنامج التحول الوطني وجودة الحياة ورؤية المملكة 2030.



وأكد سموه أهمية الدور المناط بمكتب الرؤية والأعمال والخدمات التي يقدمها لمختلف الجهات ذات العلاقة، موجهًا ببذل المزيد ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد تنمية شاملة ومستدامة بجميع محافظات ومراكز المنطقة.



حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.

