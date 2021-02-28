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انتخاب الأمير سعد بن سعود رئيساً للجنة التشاورية للجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام

انتخاب الأمير سعد بن سعود رئيساً للجنة التشاورية للجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام

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انتخاب الأمير سعد بن سعود رئيساً للجنة التشاورية للجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام

انتخاب الأمير سعد بن سعود رئيساً للجنة التشاورية للجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام
http://almnatiq.net/?p=955599
المناطق - واس

انتُخِب صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيساً للجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام والاتصال في دورتها الأولى، وانتُخِب رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور شاكر الذيابي أميناً للجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول لعمداء كليات وأقسام الإعلام في المملكة الذي أقيم اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي وضم أعضاء اللجنة عُمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في جامعات المملكة.

وأوضح سموه في تصريح له أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات بعد موافقة وزارة التعليم على إيجاد لجنة موحدة تضم كليات وأقسام الإعلام والاتصال بالجامعات السعودية بهدف التشاور وتطوير الأداء في دراسة الإعلام، ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن وتعزيز مفهوم المنظومة المتعلقة بين الجامعات والاستفادة من التجارب في مجال الإعلام بما يحقق نقل الخبرات وتعميم الفائدة على كليات وأقسام الإعلام لينعكس على مخرجات ما تقدمه من برامج تلبي متطلبات سوق العمل في المملكة.

من جهته قال الدكتور الذيابي: إن الاجتماع عُقد برعاية الجامعة السعودية الإلكترونية بمتابعة من رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي، وستتولى الجامعة أعمال وأمانة هذه اللجنة في دورتها الأولى، متمنيًا أن تتكلل أعمال هذه اللجنة بالنجاح والتوفيق.

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