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أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد
http://almnatiq.net/?p=955623

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، عددًا من الضباط بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم إلى رتبة عميد، وهم مدير الدوريات الأمنية بالقصيم العميد فهد المديهش، ومدير شرطة محافظة الرس العميد فهد الذويبي، ومدير شرطة مركز الدليمية العميد حسين المطيري.

وهنأ سموه الضباط المرقين، منوهًا بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة الوطن وحماية المواطنين، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

كما أعرب الضباط المرقون عن شكرهم للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية التي تُعد دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي.

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