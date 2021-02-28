احدث الأخبار

أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي”
أبرز المواد
 أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد
أبرز المواد
 التجارة تعلن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اعتبارًا من اليوم وحتى هذا الموعد
أبرز المواد
 وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية
أبرز المواد
 انتخاب الأمير سعد بن سعود رئيساً للجنة التشاورية للجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام
أبرز المواد
 المالكي: نشيد بكفاءة القوات الجوية لصد الهجمات الحوثية
أبرز المواد
 “الداخلية” تضبط 43428‏ مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 11.8 ريال
أبرز المواد
 نشر فعلته عبر مواقع التواصل.. شرطة الرياض تطيح بمطلق أعيرة نارية في الهواء
أبرز المواد
 أمير جازان يطلع على برامج مكتب الرؤية بإمارة المنطقة
أبرز المواد
 إغلاق منتجع سكني وترفيهي في الطائف خالف الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “العدل” تدشن خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز”
منوعات
أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي”

أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي”

أبرز المواد
أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

أبرز المواد
التجارة تعلن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اعتبارًا من اليوم وحتى هذا الموعد

التجارة تعلن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اعتبارًا من اليوم وحتى هذا الموعد

أبرز المواد
وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية

أبرز المواد

أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي”

أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي”
http://almnatiq.net/?p=955632
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على طريق الدائري الشرقي.

ويأتي توجيه سمو أمير القصيم تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم؛ حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

أمير القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد
التجارة تعلن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اعتبارًا من اليوم وحتى هذا الموعد

التجارة تعلن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اعتبارًا من اليوم وحتى هذا الموعد
وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*