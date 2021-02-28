مصر تُكرّم طبيبة سعودية شاركت في بحث حظي باهتمام منظمة الصحة العالمية

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كرّمت وزارة التعليم العالي المصرية -ممثلة في إدارة الوافدين- الطبيبة السعودية المبتعثة هتاف عبدالهادي عطا جابر بعد مشاركتها في بحث طبي عالمي حول تأثير مادة “اللاكتيت والكمية التي تفرزها عضلات جسم الإنسان” التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعملت الطبيبة السعودية مع فريق بحثي مدة 6 أشهر متواصلة على هذا البحث الذي نال إشادة منظمة الصحة العالمية وعدد من المواقع الطبية العالمية، وتم نشره على موقع المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الصحي، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ووجّهت الطبيبة السعودية هتاف جابر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” الشكر للقيادة الرشيدة ، ولوزارة التعليم على ما يقدمونه من دعم للطالب السعودي خارج وداخل المملكة، مضيفة أن الملحقية الثقافية بالقاهرة لم تألُ جهدًا في تسهيل الإجراءات التي ساعدتها للنجاح في هذا البحث، إضافة إلى أستاذ طب قلب الأطفال بالقصر العيني الدكتور أنطوان فخري عبدالمسيح.

وقالت الطبيبة السعودية: إن فكرة البحث الأساسية بدأت حول أثر الرياضة ودورها في تعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد ثم تخصصت في فكرة تقليل مادة “اللاكتيت ” لدى مرضى الفيروس من ممارسي الرياضة وتأثير هذه المادة على الجهاز المناعي وتقويته ضد (كوفيد-19).

من جانبها نوّهت مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال بأهمية ما قدّمته الطبيبة السعودية من مشاركة بحثية لقيت اهتمامًا كبيرًا من منظمة الصحة العالمية، ووصفت ذلك أنه بمثابة شهادة كبيرة على التفوق العلمي في المملكة ومصر.