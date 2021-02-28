محافظ حفر الباطن يتفقد مركز لقاحات “كورونا” في المحافظة

المناطق - حفر الباطن - عبدالله السعيدي:

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في محافظة حفر الباطن بمقر جامعة حفر الباطن، بحضور مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ورئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

ورفع سموه الشكر باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حفر الباطن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام في صحتهم وسلامتهم، وما تقدمه وزارة الصحة من الخدمات الطبية المتميزة في المحافظة، واصلا شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولمنسوبي صحة حفر الباطن على الإجراءات التنظيمية وكفاءة الطواقم الصحية والإدارية العالية في مركز اللقاحات بالمحافظة لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.

في السياق نفسه، قدم مدير الشؤون الصحية الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن على زيارته التفقديه لمركز اللقاحات والالتقاء بالمواطنين والمقيمين ممن سجلوا عبر تطبيق صحتي داعيًا كافة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في التطبيق، وحث الفئات المستهدفة من الأمراض المزمنة وكبار السن على التسجيل عبر التطبيق، مقدمًا شكره لجامعة حفر الباطن ممثلة برئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر على احتضان الجامعة لمقر مركز اللقاحات وتسخير كافة امكانات الجامعة لجهود الوزارة.

يذكر أن صحة حفر الباطن بدأت يوم الخميس الماضي في تشغيل مركز اللقاحات، والذي تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي التطعيمات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة إضافة إلى المتطوعين من شباب وشابات المحافظة.