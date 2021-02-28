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وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=955674
المناطق - وكالات

توفي الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان المخضرم يوسف شعبان قد دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى “الدقي” بالعاصمة المصرية، الثلاثاء.

والخميس، أكدت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، أنه “لا يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي، خاصة وأن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94 في المئة”.

وفي اليوم نفسه، أكدت إيمان، ابنة الفنان الراحل، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن والدها “يتمتع بصحة جيدة حتى الآن”.

وقالت حينها إن حالة والدها تتطور بشكل يومي، ويتبع البروتوكول الصحي، موضحة أنه كان يصور مسلسل “عش الدبابير”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، في دولة لبنان، وبعدها عاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض.

وأفادت بأن شعبان “دخل في حالة صدمة نفسية عقب معرفته إصابته بفيروس كورونا”، كما أن الأسرة في حالة حزن شديد عليه.

وأوضحت إيمان أن والدتها مصابة بفيروس كورونا أيضا نتيجة مخالطتها له، لكن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير.

وكان شعبان قد بدأ العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم “في بيتنا رجل”.

وتوالت أعمال الفنان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام، كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: “المال والبنون، ورأفت الهجان”.

كما شارك في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وتم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003.

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