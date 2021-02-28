مضر يواجه الخليج غداً في نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد

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يلتقي غداً على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الـ43 .

وتمكن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي.

ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن تُوج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993/1994م ـ – 1994/1995م – 1997/1998م – 1998/1999م – 2000/2001م ــ 2003/2004 ـ) وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم المنصرم (2019/2020م)، وقبلها في موسم (2013/2014م).