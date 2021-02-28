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انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع في تعليم الخرج

انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع في تعليم الخرج
http://almnatiq.net/?p=955697
المناطق - الرياض

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم الموهوبين والموهوبات، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع افتراضيًا، وذلك تزامنًا مع الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع الموافق 3 مارس 2021م، والذي دشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي حفل الافتتاح افتراضيًا يوم الخميس الماضي بحضور قيادات تعليمية وتربوية بإدارة تعليم الخرج .

يشهد أسبوع الموهبة فعاليات متنوعة والذي يمتد تنفيذها أسبوعا ً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/7/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 20/7/1442هـ ، ومنها: برنامج “تصميم المعارض الافتراضية باستخدام برنامج Cospaces”، “كفايات اللغة الإنجليزية STEEP ” و”مزايا وأسرار برنامج البوربوينت في التعليم عن بعد” و دورة “القبعات الست”، وبرنامج ” حل المشكلات بطرق إبداعية” و”معالجة الأفكار والقرارات في مواجهة جائحة كورونا بإستخدام الكورت الأول” ولقاء “الموهبة وطرق رعايتها” ودورة ” كن مبدعًا” بالإضافة إلى دورة “صفات المبدعين” ، ويختتم الأسبوع بإقامة برنامج “طريقة تحديد الهدف Smart  وتحديد الرؤية المستقبلية” و”إنشاء أنشطة تفاعلية باستخدام موقع Word wall” وأخيراً”حملة سفراء الموهبة”.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تنمية واستثمار قدرات ومواهب الطلاب والطالبات ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي ودعم جهود المملكة في التوجه نحو المجتمع المعرفي.

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