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السفير آل جابر يلتقي بسفيرة بلجيكا لدى المملكة

السفير آل جابر يلتقي بسفيرة بلجيكا لدى المملكة

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السفير آل جابر يلتقي بسفيرة بلجيكا لدى المملكة

السفير آل جابر يلتقي بسفيرة بلجيكا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=955700
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم -عبر الاتصال المرئي- بسفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.
وأدانت سفيرة بلجيكا بشدة هجوم المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، إضافةً إلى هجوم المليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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