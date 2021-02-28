الهلال يتغلب على الفتح بخماسية

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تغلب فريق الهلال على مستضيفه فريق الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم, على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

سجل للهلال اللاعب “كاريلو” عند الدقيقة 23, وبعد دقيقتين أضاف اللاعب “غوميز” هدف الهلال الثاني، وعند الدقيقة 40 سجل اللاعب “فييتو” الهدف الثالث, وفي شوط المباراة الثاني سجل الهلال هدفه الرابع عن طريق لاعبه “سالم الدوسري” عند الدقيقة 72، وفي الدقيقة 84 أضاف اللاعب “سالم الدوسري” الهدف الخامس لفريقه, فيما سجل للفتح اللاعب “عمار الدحيم” عند الدقيقة 66 الهدف الأول, وعند الدقيقة 81 سجل اللاعب “كويفا” الهدف الثاني لمصلحة فريق الفتح.