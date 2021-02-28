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انطلاق مناورات التمرين المشترك (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

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انطلاق مناورات التمرين المشترك (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

انطلاق مناورات التمرين المشترك (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=955708
المناطق - واس

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .
ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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