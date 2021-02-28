أمير منطقة جازان يعزي بوفاة استاذ الفيزياء النووية الدكتور المالكي

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته في فاة الدكتور محمد بن حنين المالكي -رحمه الله- استاذ الفيزياء النووية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومدرب فريق الفيزياء في برنامج موهبة للأولمبياد الدولية عضو لجنة التحكيم في الاولمبياد الوطني للابداع العلمي (ابداع)، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

منوهاً بما قدمه الفقيد الدكتور محمد المالكي ، خلال مسيرته العلمية والعملية الحافلة في خدمة الوطن من خلال تقلده عددا من المناصب والمهام والأعمال ومشاركته بمختلف الأنشطة والبرامج التي تخدم المجتمع في مجال العلوم والتقنية والموهبة والابداع .

فيما أعرب ذوو وأسرة الدكتور المالكي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.