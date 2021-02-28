تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع

المناطق- تبوك:

دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمقر مركز صحي محافظة البدع ، وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية حيث يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا.

وحث مدير مستشفى البدع العام عبد الله بن محمد التويم المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.