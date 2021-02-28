تعليم تبوك يحتفي بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م.

المناطق- تبوك- فايز السميري:

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم الأحد بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م تحت شعار ” معاً لنشر ثقافة الموهبة والإبداع ” والذي تنفذه إدارة الموهوبين بنين /بنات عن بُعد وتستمر برامجه لمدة أسبوع ، في إطار تعزيز قدرات ومهارات وخبرات الطلاب في جميع المرحل الدراسية .

وأفاد مدير إدارة الموهوبين بتعليم تبوك علي الرميش أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تم تدشينه من خلال حزمة من البرامج الإثرائية والعلمية القائمة على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع ،حيث تتنوع المناشط المقدمة ما بين ورش عمل وندوات وتقديم عروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع، مؤكداً على حرص إدارة تعليم تبوك على إيصال رسالة علمية هادفة لجميع أفراد المجتمع المحلي بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.

بدورها أكدت مديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم على أهمية دور المدارس في تفعيل أسبوع الموهبة الوطني من خلال التنوع في البرامج والأساليب الجاذبة و الابداعية التي تخدم الأهداف المنشودة ، لافتة إلى أن التدشين تضمن تخصيص الخمس الدقائق الأولى من الحصة الأولى في منصة مدرستي لإبراز منجزات وزارة التعليم في رعاية الموهبين ، بالإضافة لتفعيل ساعة إبداع في جميع المدارس وتوثيق الناتج الإبداعي للطالبات ، منوهة إلى ضرورة تشجيع الطلاب على المزيد من الإبداع والابتكار ، والعمل على كل مامن شأنه إبراز ما لديهم من مواهب تعود عليهم بالنفع وبما يخدم دينهم ووطنهم .