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أمانة المدينة المنورة تُنفذ خطةً لإدارة التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة السكان خلال 2021

أمانة المدينة المنورة تُنفذ خطةً لإدارة التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة السكان خلال 2021
http://almnatiq.net/?p=955745
المناطق - واس

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن خطة لإدارة التنمية المجتمعية خلال العام الحالي 2021، للارتقاء بجودة حياة سكان المدينة المنورة وتحقيق رغباتهم، فضلاً عن تطوير علاقات الشراكة مع مختلف شرائح وأفراد المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني، والفرق التطوعية.
وتتضمن الخطة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التنموية المتمثلة في تفعيل الشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، ولجنة شباب المدينة، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، إضافة إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة من خلال تأسيس 60 منصة لنقاط البيع والأركان الدائمة لمنتجات الأسر في الحدائق العامة التي يرتادها السكان وضيوف الرحمن، وفقاً لهوية موحدة لضمان الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة المنورة.
كما شرعت الأمانة في إجراءات إطلاق ثلاث جمعيات هذا العام، تشمل: جمعية أصدقاء الحدائق، وجمعية أصدقاء النظافة، وجمعية متخصصة في حفظ النعمة، تفعيلاً لقرار إسناد الإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المتخصصة في النشاط البلدي إلى الأمانات.
وتشمل خطة إدارة التنمية المجتمعية أيضاً مبادرة تجميل الجسور بالجداريات والعبارات والأعمال الفنية، ودعم وتمكين الشباب لإقامة الفعاليات التوعوية والترفيهية والثقافية، إضافةً إلى تطوير نادي الأمانة والتوسع في تنفيذ البرامج الرياضية التي تخدم المجتمع.
وتعمل الأمانة على تفعيل عام الخط العربي والمشاركة فيه من خلال تنفيذ جداريات ومعارض تُبرز جماليات الخط العربي وفنونه، بمشاركة الخطاطين من داخل المدينة المنورة وخارجها، إضافة إلى إقامة معرض شخصي للخطاط عبدالله الصانع وإنتاج كتاب من تأليفه عن جماليات الخط العربي، وأيضاً العمل على تأسيس (6) مواقع وتهيئتها لملاك عربات الطعام، بجانب تعميق أثر مناسبة اليوم الوطني بمبادرات وأنشطة توعوية طوال العام، إلى جانب سعي الأمانة لإنشاء وحدات للتنمية المجتمعية في البلديات الفرعية وبلديات المحافظات خلال هذا العام.

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