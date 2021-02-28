تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل

المناطق- تبوك:

دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك وبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة “صحتي” ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.

وأوضح مدير مستشفى حقل العام محمد بن زايد العمراني أن المركز توفرت فيه جميع الخدمات الأساسية لاستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، حيث تتكون تجهيزات المركز من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم ومناطق انتظار بعد التطعيم وغرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح مشيراً إلى أن بالمركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.