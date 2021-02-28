وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

المناطق- تيماء - حماد الرشدان

دشن وكيل محافظه تيماء محمد من متروك الزوين اليوم مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء، وبدء حملة التطعيم، وإعطاء أول جرعة من لقاح كورونا. ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت مشرف القطاع الصحي بالمحافظه أن مركز اللقاحات بمحافظة تيماء يعتبر اول مركز بالمحافظه، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال، و مناطق تسجيل، و عيادات تطعيم، ومنطقتي انتظار قبل التطعيم، ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.