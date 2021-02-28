احدث الأخبار

وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة
منطقة تبوك
 تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل
منطقة تبوك
 مديرو تعليم عسير يبحثون تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد
منطقة عسير
 تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الوجه
منوعات
 متخصص يعرض “أدوات” المنشآت الناشئة لتحقيق النجاح في التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 شرطة مكة : القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا (649) ألف ريال
منطقة مكة المكرمة
 أمانة المدينة المنورة تُنفذ خطةً لإدارة التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة حياة السكان خلال 2021
منطقة المدينة المنورة
 تعليم تبوك يحتفي بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م.
منطقة تبوك
 “الشؤون البلدية” تعزّز الرقابة المكثفة على المطاعم والمحال والأسواق بـ 18919 جولة جديدة
منوعات
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع
منطقة تبوك
 الإمارات تدين الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة
أبرز المواد
وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

منطقة تبوك
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل

منطقة تبوك
مديرو تعليم عسير يبحثون تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد

مديرو تعليم عسير يبحثون تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد

منطقة عسير
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الوجه

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الوجه

منوعات

وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

وكيل محافظ تيماء يدشن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=955760
المناطق- تيماء - حماد الرشدان

دشن وكيل محافظه تيماء محمد من متروك الزوين اليوم مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء، وبدء حملة التطعيم، وإعطاء أول جرعة من لقاح كورونا. ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضحت مشرف القطاع الصحي بالمحافظه أن مركز اللقاحات بمحافظة تيماء يعتبر اول مركز بالمحافظه، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال، و مناطق تسجيل، و عيادات تطعيم، ومنطقتي انتظار قبل التطعيم، ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

روابط ذات صلة

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة حقل
تعليم تبوك يحتفي بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م.

تعليم تبوك يحتفي بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م.
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*