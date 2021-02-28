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الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف ضد المتظاهرين في ميانمار

الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف ضد المتظاهرين في ميانمار
http://almnatiq.net/?p=955764
المناطق - الرياض

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة حملة القمع العنيف في ميانمار، معرباً عن انزعاجه البالغ إزاء زيادة أعداد القتلى والإصابات الخطيرة.
وشدد غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم، أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية غير مقبولة.

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