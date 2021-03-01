تشيلسي يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد

تشيلسي يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد

أبرز المواد
للمرة الثانية.. اتهام حاكم نيويورك بـ”التحرش الجنسي”

للمرة الثانية.. اتهام حاكم نيويورك بـ”التحرش الجنسي”

أبرز المواد
دراسة: استجابات الأجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور

دراسة: استجابات الأجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 69876 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 69876 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد

تشيلسي يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد

تشيلسي يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد
http://almnatiq.net/?p=955775
المناطق - الرياض

أهدر تشيلسي فرصة استعادة المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سيطر على مباراته ضد مانشستر يونايتد لكن تعادل بدون أهداف باستاد ستامفورد بريدج.

وصنع تشيلسي أخطر فرص في المباراة لكن يونايتد، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء في الشوط الأول، دافع بصلابة طيلة المباراة ليخرج بنقطة التعادل.

وبقي توماس توخيل مدرب تشيلسي بدون هزيمة في تسع مباريات منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد لكن سيشعر بخيبة أمل بعد ثاني تعادل على التوالي في الدوري.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف وست هام يونايتد، بينما يأتي يونايتد في المركز الثاني ولديه 50 نقطة من 26 مباراة، بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

روابط ذات صلة

للمرة الثانية.. اتهام حاكم نيويورك بـ”التحرش الجنسي”

للمرة الثانية.. اتهام حاكم نيويورك بـ”التحرش الجنسي”
دراسة: استجابات الأجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور

دراسة: استجابات الأجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور
الولايات المتحدة تسجل 69876 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 69876 إصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*