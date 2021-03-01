بيل جيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين

بيل جيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين

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بيل جيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين

بيل جيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
http://almnatiq.net/?p=955795
المناطق - الرياض

بعدما ساهمت التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير، إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا، دعا مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، إلى تجنب الاستثمار في هذه العملة.

وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، قال غيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: “يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين”.

وأضاف غيتس قائلا: “تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين”.

وكان غيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأميركية.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول عل محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة “بيتكوين” فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.

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