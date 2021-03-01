الرئيس الجزائري يغلق حدود بلاده لمدة شهر بسبب “كورونا”

المناطق - وكالات

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأحد باغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لبلاده طوال شهر مارس وتعليق رحلات الإجلاء من الخارج لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس (كورونا المتحور) وتسجيل إصابتين والاشتباه في أخرى.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون إن “الرئيس طالب بغلق الحدود الجوية والبحرية والبرية طوال شهر كامل (مارس) والشروع في توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية”.

ووفق البيان أكد الرئيس “ضرورة مواصلة تجسيد برنامج التلقيح ضد فيروس (كورونا) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة”.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد الخميس الماضي تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس (كورونا) كما تم الكشف عن إخضاع خمس حالات للتحاليل الدقيقة بسبب الاشباه في إصابتهم بنفس الفيروس المتحور.