دون مقابل.. جراح سعودي يُنقذ حياة مريضة أفغانية بعملية مُعقدة

دون مقابل.. جراح سعودي يُنقذ حياة مريضة أفغانية بعملية مُعقدة

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دون مقابل.. جراح سعودي يُنقذ حياة مريضة أفغانية بعملية مُعقدة

دون مقابل.. جراح سعودي يُنقذ حياة مريضة أفغانية بعملية مُعقدة
http://almnatiq.net/?p=955806
المناطق - الرياض

أنقذ الجراح السعودي هاني الجهني، حياة مريضة أفغانية مُقيمة في المملكة عبر إجراء عملية مُعقدة لها لاستئصال ورم من منطقة الدماغ بدون مقابل.   

وبين الجراح هاني الجهني خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تفاجأ خلال تأسيس منزله في المدينة المنورة بمُقيم أفغاني يتعرف عليه ويعرض حالة مريضة من أقاربه تُعاني ورماً بالدماغ، مبيناً أنه طلب منه الأوراق والتقارير الخاصة بها.  

وأبرز الجهني أنه اتضح بعد مراجعته التقارير الطبية لها بأن الورم في منطقة التحكم بالحركة داخل المخ، مشيراً إلى أنه واصل العمل 3 شهور لتجهيز الأدوات والأجهزة اللازمة للعملية.    

وأشار إلى أن العملية كانت ذات تكلفة عالية واضطر المستشفى إلى التنازل عن جزء من المُستحقات، كما تدخل بعض المُتبرعين للمساعدة أيضاً.  

وأوضح أن صعوبة العملية كانت تكمن في ضرورة إبقاء المريضة مُستيقظة خلال إجراء الجراحة لها، مشيراً إلى أنه أزال الورم بشكل كامل من الدماغ دون أن يحدث لها حالة شلل.  

ولفت إلى أن لدية قناعة بأن كل تجارة يمكن أن تخسر إلا التجارة مع الله، لافتاً إلى أن المريضة قالت له بلكنتها: “أنا حافظة قرآن، أنا سأدعو لك إلى يوم القيامة”.   

وقال إنه عاش قرابة 10 سنوات في أوروبا، ورأى بنفسه أن إجراء مثل تلك الجراحات يحتاج لامتلاك الشخص تأمين طبي، بعكس المملكة التي توفر كل الخدمات الممكنة. 

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