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لا تريد الطلاق.. “العنف الأسري” يتفاعل مع شكوى سيدة تعرضت للضـرب بساطور من زوجها وهو تحت تأثير المسكر

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لا تريد الطلاق.. “العنف الأسري” يتفاعل مع شكوى سيدة تعرضت للضـرب بساطور من زوجها وهو تحت تأثير المسكر

لا تريد الطلاق.. “العنف الأسري” يتفاعل مع شكوى سيدة تعرضت للضـرب بساطور من زوجها وهو تحت تأثير المسكر
http://almnatiq.net/?p=955810

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مناشدة سيدة تبحث عن حل لمشكلة اعتداءات زوجها المُتكررة عليها تحت تأثير تناول المواد المُسكرة.  

واشتكت الزوجة من اعتداء الزوج عليها هي وأبنائها بشكل مُتكرر كل ليلة بعد عودته إلى المنزل تحت تأثير المُسكر، مبينةً أنه ضـربها آخر مرة بساطور وسبب لها جروحاً بسيطة، داعيةً إلى مساعدتها في إيجاد حل.  

وأشارت الزوجة في شكواها إلى أنها أبلغت أهل زوجها بما يفعله فلم يصدقوها، موضحة أنه ليست لديها رغبة في الطلاق، وطلب المركز منها التواصل معه عبر الرسائل الخاصة؛ للوقوف على مشكلتها. 

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