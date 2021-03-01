متحدث “الأرصاد” يؤكد استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تنخفض معها الحرارة

المناطق - الرياض

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تسهم في انخفاض درجات الحرارة.

وأبرز القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن فرص هطول الأمطار تتواصل اليوم (الإثنين) على بعض المرتفعات الجبلية، لافتاً إلى أن موجات البرد المتوقعة ستنخفض معها درجات الحرارة بالشمال امتداداً إلى الوسطى والشرقية ومن ثم الجنوبية.

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة بشتاء هذا العام لم تكن بمستوى الانخفاض المتوقع حيث كانت أقل درجة حرارة مُسجلة 4 درجات تحت الصفر، كما أن كميات الأمطار كانت دون المُعدل.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع ھطول أمطار رعدية اليوم (الإثنين)، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقیة على عدد من المناطق.