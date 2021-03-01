احدث الأخبار

صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”
أبرز المواد
 “الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 الخثلان: من أراد أن يتزوج الثانية غير ملتزم شرعًا بإخبار الأولى
أبرز المواد
 تنبيه من “الأرصاد” لأربع مناطق من أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب
أبرز المواد
 متحدث “الأرصاد” يؤكد استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تنخفض معها الحرارة
أبرز المواد
 لا تريد الطلاق.. “العنف الأسري” يتفاعل مع شكوى سيدة تعرضت للضـرب بساطور من زوجها وهو تحت تأثير المسكر
أبرز المواد
 دون مقابل.. جراح سعودي يُنقذ حياة مريضة أفغانية بعملية مُعقدة
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري يغلق حدود بلاده لمدة شهر بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على سبع مناطق
أبرز المواد
 بيل جيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
أبرز المواد
 دراسة: “إجهاد الزووم” حقيقي وهذه نتائجه
أبرز المواد
 توعية صحية أم أنانية؟ “سيلفي” أخذ اللقاح يثير جدلا أخلاقيا
أبرز المواد
صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”

صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”

أبرز المواد
“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد
الخثلان: من أراد أن يتزوج الثانية غير ملتزم شرعًا بإخبار الأولى

الخثلان: من أراد أن يتزوج الثانية غير ملتزم شرعًا بإخبار الأولى

أبرز المواد
تنبيه من “الأرصاد” لأربع مناطق من أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب

تنبيه من “الأرصاد” لأربع مناطق من أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب

أبرز المواد

متحدث “الأرصاد” يؤكد استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تنخفض معها الحرارة

متحدث “الأرصاد” يؤكد استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تنخفض معها الحرارة
http://almnatiq.net/?p=955813
المناطق - الرياض

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات باردة تسهم في انخفاض درجات الحرارة.    

وأبرز القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن فرص هطول الأمطار تتواصل اليوم (الإثنين) على بعض المرتفعات الجبلية، لافتاً إلى أن موجات البرد المتوقعة ستنخفض معها درجات الحرارة بالشمال امتداداً إلى الوسطى والشرقية ومن ثم الجنوبية.    

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة بشتاء هذا العام لم تكن بمستوى الانخفاض المتوقع حيث كانت أقل درجة حرارة مُسجلة 4 درجات تحت الصفر، كما أن كميات الأمطار كانت دون المُعدل.   

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع ھطول أمطار رعدية اليوم (الإثنين)، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقیة على عدد من المناطق. 

روابط ذات صلة

صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”

صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”
“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الخثلان: من أراد أن يتزوج الثانية غير ملتزم شرعًا بإخبار الأولى

الخثلان: من أراد أن يتزوج الثانية غير ملتزم شرعًا بإخبار الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*