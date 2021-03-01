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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=955829
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات ، وميسان مصحوبة بنشاط في
الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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