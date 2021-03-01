أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح “كوفيد – 19″، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.
وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام ، و4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.
صحة الطائف تطلق تسعة مراكز جديدة للقاح “كورونا”
أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح “كوفيد – 19″، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.
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