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إطلاق مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء

إطلاق مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=955851

دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، وبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة “صحتي” ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.

ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية لاستقبال المستفيدين من خلال محطات التطعيم – التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة – وتتكون من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.

يذكر أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا .

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