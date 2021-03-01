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الحصيني يتوقع سقوط أمطار وحبات برد على عدة مناطق

الحصيني يتوقع سقوط أمطار وحبات برد على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=955869
المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع هطول أمطار على عدد من المناطق، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وبالتحديد بدءاً من اليوم الاثنين وحتى صباح غد الثلاثاء على عدد من المناطق.

وأوضح، الحصيني أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد، وستهطل على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة وجازان والحدود الشمالية.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني أن الأمطار سيعقبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ستكون الحرارة أقل من يوم أمس (الأحد) بـ 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق.

ونشر الحصيني مقطع فيديو مقطع فيديو لجريان شعيب السهل شرق قبة شمال شرق القصيم مساء أمس الأحد.

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