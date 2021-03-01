تنبيه من “الأرصاد” لأهالي جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً للمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.