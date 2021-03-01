احدث الأخبار

الجدعان: منصة “ميثاق” تعكس حرص القيادة الرشيدة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة
أبرز المواد
 بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا في المنطقة
منطقة جازان
 وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي بنسبة 1.75 %
أبرز المواد
 إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من حاجز الـ 4 ملايين
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 80 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال 4 أسابيع
أبرز المواد
 مركز الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية على الباحة
أبرز المواد
 جزيرتان متجاورتان.. لكن الفارق الزمني بينهما 21 ساعة
أبرز المواد
 32 ألف عقد تمويل سكني جديد بـ 16,4 مليار ريال خلال يناير الماضي
أبرز المواد
 “التقاعد” تطلق منصة “ميثاق” وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري
أبرز المواد
 تنبيه من “الأرصاد” لأهالي جازان
أبرز المواد
الجدعان: منصة “ميثاق” تعكس حرص القيادة الرشيدة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة

الجدعان: منصة “ميثاق” تعكس حرص القيادة الرشيدة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة

أبرز المواد
بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

أبرز المواد
أمير جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا في المنطقة

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا في المنطقة

منطقة جازان
وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 80 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال 4 أسابيع

“الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 80 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال 4 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=955889
المناطق - الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة, وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا, ليصل إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة إلى 80201 جولة خلال أربعة أسابيع.
وتوزعت الجولات بواقع 1947 ببمكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.
وبحسب تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجداً، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.
وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

روابط ذات صلة

الجدعان: منصة “ميثاق” تعكس حرص القيادة الرشيدة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة

الجدعان: منصة “ميثاق” تعكس حرص القيادة الرشيدة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة
بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية
وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*