إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من حاجز الـ 4 ملايين

المناطق - الرياض

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في القارة اقترب من حاجز الـ 4 ملايين إصابة منذ بداية ظهور الفيروس.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي الوفيات بلغ 103.553 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 3.461.553 حالة .

وأضاف أن منطقة جنوب إفريقيا تعد أكثر المناطق الإفريقية المتضررة بالفيروس، وتليها منطقة شمال إفريقيا.