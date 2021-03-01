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بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

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بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية

بمشاركة عربية.. اجتماع دولي يبحث تعزيز العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية
http://almnatiq.net/?p=955900
المناطق - الرياض

شارك البرلمان العربي في اجتماع مشترك نظمه الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان “العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024”.
وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، دعمه لحصول الأشخاص عديمي الجنسية على حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل وغيرها من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى وضع خطة عالمية عاجلة لإنهاء معاناة الملايين من هؤلاء الأشخاص حول العالم ومعالجة هذه القضية الإنسانية في أقرب وقت ممكن.
وشدد البيان على أن رؤية البرلمان العربي في معالجة هذه القضية تنطلق من أهمية تعزيز وعي البرلمانيين بحالات انعدام الجنسية وحقوقهم الكاملة، والاستفادة من النماذج والممارسات الجيدة التي تكفل هذه الحقوق بشكل شامل ومستدام، فضلاً عن مناقشة الاستراتيجيات المُثلى والطرق العملية التي يمكن من خلالها تعزيز دور البرلمانيين في إنهاء حالات انعدام الجنسية، باعتبارها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وتتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تمتع حالات عديمي الجنسية بكامل حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.

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