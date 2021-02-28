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انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة بتعليم عسير

انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة بتعليم عسير

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انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة بتعليم عسير

انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=955905

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس، انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021 في مدارس المنطقة، خلال المدة من 16 وحتى 20 من شهر رجب الجاري، وذلك بتنظيم من إدارتي الموهوبين والموهوبات.

وأوضح “الجوني” أن انطلاق البرنامج يأتي للتأكيد على مواصلة دعم الموهوبين والموهوبات

والاعتزاز بمنجزات التعليم في هذا الاتجاه ، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتربوية التي تصبو إليها الوزارة لاسيما ما يتعلق تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، لافتا إلى أنه يعتبر من أهم البرامج التواصلية الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المنطقة ؛ حيث ستمتد فعالياته لتشمل جميع الفئات المستهدفة في المجتمع المحلي و التعليمي من خلال حسابات الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمنصات التعليمية في مدارس البنين والبنات وعبر منصة مدرستي ؛ لإبراز مبادرات وأنشطة الموهوبين والموهوبات وتحفيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الموهوبين والموهوبات في المنطقة.

يذكر أن البرامج والفعاليات الخاصة بالموهوبين والموهوبات تعنى ببناء جيل موهوب، يتحلى بالملكة العلمية والحس الإبداعي، وتبنّي المشاريع والمبادرات التي تدعم أفكارهم وابتكاراتهم وتقديم الفرص لهم لتطوير ذاتهم وصقل مهاراتهم في ظل متطلبات رؤية الوطن 2030، وتعززها وتوجهها نحو الرعاية المثلى للمضي قدماً نحو مجتمع معرفي منافس عالميا، وإيصال رسالة علمية وعملية لكافة الشرائح المجتمعية عن أهمية رعاية الموهوبين، في حين تتضمن فعاليات الأسبوع العديد من الأنشطة والبرامج بدءًا بالتدشين فالعروض المرئية والنشرات التعريفية والمسابقات الإلكترونية والمحاضرة الجماهيرية وانتهاء بإعلان نتائج المسابقات .

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