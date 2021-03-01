رئيس بلدية بيشة يعتمد ترقية ١٩ موظف من منسوبي البلدية

المناطق ـ بيشه

اعتمد رئيس بلدية بيشة علي سعيد آل جلبان، قرارات الترقية لعدد من الموظفين في بلدية بيشة، في مختلف الإدارات والأقسام وقد شملت تلك القرارات ترقية ( ١٩ ) تسعة عشر موظفاً بالبلدية مستحقين الترقيات من المرتبة الخامسة إلى العاشرة .

وأوضح آل جلبان أن الترقيات جاءت على النحو التالي:

من المرتبة الرابعة الى المرتبة الخامسة

عامر فايز مرضي البيشي

ومن المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة

بندر مفلح محمد الشهراني

بداح محمد بداح الشهراني

عبدالله محمد علي الشهراني

حسن سعيد الشهراني

عبدالعزيز ناصر السعدي

سعد عبيد الحارثي

ومن المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة

علي عبدالعزيز السلولي

بداح محمد الشهراني

سلطان ناصر الزهراني

ومن المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة

محمد دحمان الشهراني

عايض مبارك الشهراني

محمد مفلح السعدي

حسن عوض الشهري

ومن المرتبة الثامنة الى المرتبة التاسعة

ناصر مفلح نقاء

زهير علي القرني

حسين سعود الصفار

ومن المرتبة التاسعة الى المرتبة العاشرة

علي سعد محسن القرني

محمد سعد سيف البيشي

وهنأ رئيس البلدية، جميع الموظفين، الذين شملتهم الترقيات وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مبينا أن الترقيات تمَّت بعد إكمال الإجراءات الرسمية، مشيدا بجهود الموظفين التي تمت ترقيتهم واستحقاقهم لها، متمنيا أن تكون حافزا لهم لتقديم الأفضل في مجال عملهم.

من جانبه عبر الموظفون الذين شملتهم الترقيات عن خالص وجزيل شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس البلدية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من المجهودات والعطاء.