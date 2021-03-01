وكيل محافظة أملج يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2021 م تحت شعار ( يد تبني ويد تحمي )

أملج - فايز السميري:

نيابة عن محافظ املج دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم الموافق الأول من مارس لعام 2021م ، فعاليات احتفال اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار

( يد تبني ويد تحمي ) ، وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم خالد بن محمد علي العروي ، ومدير مركز السلامة النقيب محمد بن سعود المرواني ، في مقر مبنى المحافظة

واطلع وكيل المحافظ بعد ذلك على شرح موجز لأعمال الدفاع المدني عبر المعرض الافتراضي .

وأوضح وكيل المحافظ أن اليوم العالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة .

وفي ختام اللقاء قدم مدير الدفاع المدني درعاً تذكارياً لوكيل المحافظ بهذه المناسبة .