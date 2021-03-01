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أمين الشرقية يبحث أوجه التعاون المشترك مع مدير عام المجاهدين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=955929
الدمام - المناطق

بحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي بن عايض القحطاني، اليوم الاثنين 17/7/1442هـ أوجه التعاون المشترك فيما بين الجانبين، وذلك بمقر الأمانة.
وفي بداية اللقاء ثمن معالي الأمين الدور الكبير والتعاون البناء بين إدارة المجاهدين بالمنطقة والأمانة، خاصة فيما يتعلق بنهل الرمال معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة بالتنسيق والتعاون المشترك مع البلديات المعنية لمنع نهل الرمال بالمنطقة والتي يقوم عليها المخالفين، مشيرا بأن هذه المواقع تعتبر ثروة بيئية واقتصادية ولابد من المحافظة عليها واستغلالها بالشكل الأمثل وفق الاجراءات النظامية المنصوص عليها، وما يقوم به هؤلاء المخالفين هو اهدار للمال العام وثروات الوطن ومقدراته ومكتسباته.

بدوره أكد مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بالمنطقة أن تضافر الجهود بين الإدارة والأمانة حقق الكثير من نجاح المهام لمنع هذه الظاهرة وملاحقة هؤلاء المخالفين، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من الدور الفاعل في التعاون ما بين القطاعات الحكومية، وحرص الأمانة على تفعيل الشراكة بين القطاعات المختلفة، التي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل، ويحقق المصلحة المرجوة.

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