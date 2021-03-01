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أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني عن بعد

تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني عن بعد
http://almnatiq.net/?p=955930
تبوك- فايز السميري:

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس في كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”
بفعاليات توعوية متنوعة.

وأكد مدير تعليم تبوك أن الإدارة دعت جميع مدارس المنطقة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم عن بعد بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في خدمة المجتمع والحرص على ترسيخ مبادئ السلامة مشيراً إلى أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية قد أسندت مهمة تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني في المدارس لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة تحت إشراف قادة المدارس عبر المنصات التعليمية والإعلامية وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية والإرشادية بالسلامة وتفعيل البرامج التي تُعنى بالجوانب التوعوية عن بُعد، من خلال غرس ثقافة الأمن والسلامة، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع مستويات التثقيف، وتعزيز القيم؛ لضمان جودة وفعالية إجراءات السلامة المتبعة.

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