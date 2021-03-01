أمير الشرقية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الاثنين الموافق ١ مارس ٢٠٢١ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

وشدد سموه في كلمته خلال التدشين على أهمية الدور المنوط بإدارة الدفاع المدني لكون عملها يتعلق بسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة، مما يعزز مكانتها كجزء هام من منظومة الأمن في هذا الوطن العظيم. إضافة إلى أن مهامهم لا ترتبط بوقت معين، فهم رجال الساعة واللحظة متى ما دعت الحاجة.

وأضاف سموه تعد إدارة الدفاع المدني أول الإدارات التي تم إنشائها وتدشينها مع بداية بناء الدولة وتنميتها، ومرت بمراحل تطور كبيرة خلال السنوات الماضية لتتوافق مع متطلبات كل مرحلة وتغطي حجم الزيادة في أعمالها مع ارتفاع عدد السكان واتساع رقعة المناطق السكانية”.

مؤكدا سموه على أهمية دورها التوعوي والتثقيفي إضافة لأعمالها اليومية المتعلقة بالتعامل مع الكوارث لا قدر الله.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والتوجيه الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني بالشرقية وأعلن عن إطلاق مبادرة بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية تهدف إلى توزيع أدوات السلامة على عدد من منازل الأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية.

وأشار اللواء الحربي إلى أن “الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية بعد أن أصبح العالم قرية كونية واحدة يتأثر بعضها ببعض، في ظل استمرارية ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة تجعل التحديات متواصلة وتطوير العمل أمر حتمي”

وتابع “نحاول التذكير بأهمية مكافحة الكوارث بكافة أنواعها، وبالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الدفاع المدني في العالم واشعارها بأهمية الترابط والتكامل في أدائها”.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الدفاع المدني بالشرقية هذا الأسبوع بعقد ندوات ومحاضرات وورش العمل وإعلان مجموعة من المبادرات المجتمعية والتطوعية، إضافة لنشر مواد تعريفية وتثقيفية في الطرق والأماكن العامة وعن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، لإيصال رسالة الدفاع المدني لأكبر عدد من الجمهور وتحقيق أهداف مثل هذه المناسبات.

وفي نهاية حفل التدشين كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين لليوم العالمي للدفاع المدني وهم شركة أرامكو السعودية ومثلها الأستاذ. خالد الملحم مدير عام شؤون أرامكو السعودية وجمعية ترميم الخيرية ومثلها المهندس حمد بن ثواب الخالدي وشركة تقنية بلا حدود ومثلها الرئيس التنفيذي الأستاذ علي القحطاني .